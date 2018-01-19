فاجأ رئيس الرابطة الجزائرية لكرة القدم محفوظ قرباج الأندية الجزائرية التي كانت ترغب في التعاقد مع لاعب نادي انجي الفرنسي يوسف بلايلي عندما كشف أن ابن مدينة وهران لا يمكنه اللعب في الجزائر حاليا.

وقال قرباج للإذاعة الجزائرية اليوم الجمعة أن العقوبة المسلطة على لاعب اتحاد الجزائر السابق لم تنتهي بعد، رغم أنه تلقى الضوء الأخضر من "الفيفا" بعد تقليصها من أربع سنوات إلى سنتين من قبل المحكمة الرياضية.

يذكر ان بلايلي وقع لنادي انجي الناشط في الرابطة المحترفة الأولى الفرنسية الصيف الماضي ، إلا ان ناديا اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر حاولا التعاقد مع في فترة الانتقالات الشتوية.