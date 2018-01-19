حرم تلاميذ من مزاولة دروسهم في مادة الرياضيات بمتوسطة بوشبورة بالرواشد في ميلة، وذلك منذ شهر نوفمبر الماضي، لتتحول حصة الرياضيات إلى حصة للراحة و”التشميس” على حد تعبير التلاميذ، والسبب هو عدم إصدار قرار إدماج الأستاذ الذي أصبح رئيسا لبلدية وهو اليوم لا يدرس بعد أن التحق بمنصبه الجديد وينتظر الانتداب والأولياء حائرون، والحل عند الوزيرة بن غبريت التي تدعي أن المدرسة الجزائرية في تحسن وأن التلاميذ يزاولون دروسهم في أحسن الظروف.. التلاميذ لم يدرسوا الرياضيات منذ 4 أشهر، فأين أنت يا وزيرة؟