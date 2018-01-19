تجاهلت سلطات دائرة سدراتة في ولاية سوق أهراس توسلات معاق حركيا بنسبة 100 بالمائة لاستبدال استفادته من مسكن بالطابق الخامس بآخر في الطابق الأرضي، مراعاة، ليس للإعاقة الجسدية فحسب، بل لظروفه الصحية التي تحول دون صعوده السلالم. والغريب في الأمر أن شكاوى الأخير والشهادات الطبية التي استظهرها لم تشفع له، بحجة أن القرعة أوقعته في الطابق الخامس وما عليه إلا الرضوخ للأمر الواقع أو التنازل عن السكن، لاسيما أن لجنة التوزيع لم تجد من بين المستفيدين من الحصة المقدرة بـ859 من يرغب في السكن بالطابق الخامس.