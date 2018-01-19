أقدم أصحاب شاحنات نقل الحاويات من ميناء سكيكدة، باتجاه مختلف ولايات الوطن، على تنظيم حركة احتجاجية، قاموا خلالها بالتجمهر والدخول في إضراب عن العمل، احتجاجا على ما وصفوه بتجاوزات مافيا الحاويات، التي ألحقت بهم أضرارا كبيرة.



استنادا إلى بعض المحتجين، فإن قرارهم بالدخول في إضراب عن العمل، جاء بعد استنفاذهم لجميع الشكاوى والمساعي من أجل تحسين ظروف عملهم ووضع حد للتجاوزات التي ألحقت بهم أضرارا كبيرة، متحدثين عن طرق الحصول على صفقات نقل الحاويات من الميناء، والتي أصبحت تتم بطرق مشبوهة، حسبهم، بعدما سيطرت أيادي مافيا الحاويات على العملية، وجعلت الدخلاء على القطاع يعيثون فسادا فيه، أمام مرأى وكلاء العبور، ما جعل الحصول على صفقات النقل من نصيب بعض المحظوظين فقط، ناهيك عن التلاعب الحاصل في أسعار نقل الحاويات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمسافات البعيدة، وهي الوضعية التي ألحقت بالناقلين خسائر فادحة، في غياب المصالح المعنية بالرقابة، كما طرح المحتجون مشكل افتقارهم لمكان ركن شاحناتهم، حيث ذكروا أنهم تعرضوا لمضايقات في العديد من المرات، رغم استنجاد الجهات المعنية في كل مرة بحظيرة مركب عبد الحميد بوثلجة، لفترة مؤقتة قبل أن يتعرضوا من جديد لتحويلهم نحو أماكن أخرى، في ظل استمرار عجز الجهات المعنية عن إيجاد الحل، منذ سنوات عديدة، للإشارة فان احتجاج أصحاب شاحنات نقل الحاويات ودخولهم في إضراب عن العمل، خلق حالة ترقب بالمؤسسة المينائية لسكيكدة، ومختلف المصالح المعنية بالعملية، بالنظر إلى أن الوضع بات يهدد بهروب المتعاملين الاقتصاديين ومختلف شركات التصدير والاستيراد، باتجاه موانئ أخرى، تفاديا للخسائر المادية التي تلحقهم، بسبب بقاء بضاعتهم داخل الميناء.



