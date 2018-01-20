قال وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، إن عملية ترميم تمثال عين الفوارة جارية على أيدي خبراء جزائريين بمساعدة نحاتين أجانب، مشيرا إلى أن الانتهاء من عملية الترميم ستكون قريبا جدا.



وأوضح الوزير على هامش مشاركته في أشغال المجلس الوطني لحزبه التجمع الوطني الديمقراطي، أمس أن "الترميم الأولي انتهى والخبير الجزائري المشرف على العملية قام بكل العمل التجريبي الأول الذي أعاد التمثال إلى ما كان عليه. وأضاف : "الآن سيقوم بالعملية النهائية لإعادة التمثال إلى وضعه الطبيعي".



وبحسب الوزير فإن عملية الترميم بدأت بعد أن التقى الخبير الجزائري المشرف على العملية، بالنحات المجري العالمي ميلاي غابور، الذي سبق له وأن زار عين الفوارة ويعرف جيدا تفاصيل التمثال. وطمأن ميهوبي، بأن "التمثال سيعود إلى مكانه قريبا حتى يدرك الجزائريين أننا بخبرتنا أمكننا إعادة ترميم هذه التحفة الأثرية التي تتوسط مدينة سطيف واستمرت 120 عاما بحضورها الفني والثقافي".



يذكر أن تمثال عين الفوارة قد تعرض قبل نحو شهر للتخريب على يد شخص أثبتت التحريات إصابته باختلال عقلي. وقد تضررت أجزاء من التمثال المعروف في مدينة سطيف، وخلف هذا الحادث ردود فعل وطنية وحتى دولية مستنكرة، في حين تعهدت السلطات العمومية بإعادة ترميم التمثال.





