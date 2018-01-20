شُلت مؤسسات الحكومة الفدرالية الأمريكية بشكل جزئي عقب إخفاق مجلس الشيوخ في إقرار موازنة 2018 رغم المفاوضات الحثيثة بين الجمهوريين والديمقراطيين، حسب ما نقله موقع "روسيا اليوم".

وأصدرالبيت الأبيض، في وقت سابق، بيانا مع انتهاء أجل تمويل الحكومة الأمريكية عند منتصف ليلة أمس الجمعة، ألقى فيه باللائمة على الديمقراطيين بمجلس الشيوخ متهما إياه بعرقلة إقرار الميزانية.

وجاء في البيان: "لن نتفاوض على وضع المهاجرين غير القانونيين في الوقت الذي يحتجز فيه الديمقراطيون مواطنينا الشرعيين رهائن لمطالبهم التي تتسم بالرعونة".

هذا ويطالب الديمقراطيون بأن تتضمن الميزانية حماية مئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين القصّر، لكن الجمهوريين يرفضون ذلك إلى حد الآن.

من جانبها، أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، تعليماتها للجيش والمؤسسات التابعة لاتخاذ الإجراءات اللازم اتخاذها إذا ما طالت مدة الإغلاق.

ونوهت ذات المؤسسة بـعدم القدرة على دفع أجور وبدلات العسكرين الذين سيعملون خلال فترة الإغلاق، حتى يخصص الكونغرس أموالا كافية لتعويضهم عن تلك الفترة من الخدمة.

وتعتبر هذه الأزمة سابقة أولى من نوعها في فترة يسيطر فيها حزب واحد على البيت الأبيض والكونغرس بمجلسيه.