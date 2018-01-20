أعلنت وزارة الدفاع الوطني ، هذا السبت، أن مفارزا للجيش الوطني الشعبي أوقفت، أمس الجمعة، عنصري دعم للجماعات الإرهابية بوهران وسطيف.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه " في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 19 جانفي 2018، عنصري دعم للجماعات الإرهابية بكل من وهران وسطيف".



في سياق آخر، ضبطت عناصر الجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار، شاحنة وأربع مركبات رباعية الدفع، ثمانية أطنان من المواد الغذائية، ألف لتر من زيت المائدة، ستة آلاف لتر من الوقود، 864 وحدة من مواد التنظيف، سبعة مولدات كهربائية، سبع مطارق ضاغطة ، وجهاز كشف عن المعادن"، وفقا لذات البيان.



من جهة أخرى، حجز عناصر الدرك الوطني 36 ألف و 650 وحدة من التبغ و96 قرصا مهلوسا بكل من الأغواط وبسكرة، حسب نفس المصدر.