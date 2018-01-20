طالب الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، بتطبيق عقوبة الإعدام على تجار المخدرات بالنظر إلى ما تخلفه من أثر في أوساط الشباب الجزائري.

وقال أويحيى في ندوة صحفية نشطها في ختام أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الوطني للحزب: "لقد قلت كأمين عام للحزب أنه لو يعود الأمر إلي سأطبق عقوبة الإعدام على تجار المخدرات".

وأضاف الأمين العام قائلا إن "موضوع المخدرات موجود في الصورة يوميا" وأن "الحشيش لا يأتي إلى الجزائر من أفغانستان"، مشيرا إلى أن "العالم كله يدرك مصدر هذه السموم في شمال إفريقيا".