أعلن رئيس الأركان المصري الأسبق، الفريق سامي عنان، هذا السبت، ترشحه بشكل رسمي في الانتخابات الرئاسية المرتقب إجراؤها في مارس المقبل.

وقال عنان في تسجيل مصور نشر على موقع "فيسبوك أنه سيعمل على تصحيح "سياسات خاطئة" تم اتباعها منذ إطاحة السيسي الذي كان رئيسا للأركان آنذاك بالرئيس المعزول محمد مرسي عام 2013.

وأكد رئيس الأركان السابق أن كل ما حدث ليس سوى نتيجة " سياسات خاطئة حملت قواتنا المسلحة وحدها مسؤولية المواجهة دون سياسات رشيدة تمكن القطاع المدني بالدولة من القيام بدوره متكاملا مع دور القوات المسلحة".

و لفت المتحدث إلى أنه قد عين فريقا من المدنيين لدعم ترشحه، من بينهم هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات الذي أقاله السيسي عام 2016 .

تجدر الإشارة إلى أن عنان كان رئيسا للأركان منذ 2005 إلى أن أحاله مرسي إلى التقاعد عام 2012، وعينه مستشاراً لرئيس الجمهورية،وكان الرجل الثاني في المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تسلم زمام الحكم بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك سنة 2011.