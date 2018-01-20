بدأ الجيش التركي العملية العسكرية في سوريا تحت مسمى "غصن الزيتون"، وشنّت طائرات عسكرية تركية السبت ضربات جوية على مواقع تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، حسب ما أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم في اطار عملية عسكرية بدأتها أنقرة ضد هذه الفصائل الكردية.

وصرّح يلديريم في خطاب متلفز "قواتنا المسلحة بدأت عملية جوية للقضاء على عناصر" وحدات حماية الشعب الكردية. وأفاد مراسل وكالة فرانس برس في الجهة التركية من الحدود أن مقاتلتين نفذتا ضربات جوية داخل الأراضي السورية. وفي موازاة ذلك، دخل الجيش السوري الحرّ الموالي لتركيا منطقة عفرين التي يسيطر عليها الأكراد، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.