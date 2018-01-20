انتخب سليمان مسدوي (مولودية سعيدة) رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية للكاراتي دو وذلك خلال أشغال الجمعية العامة الانتخابية التي جرت اليوم السبت بتقصراين (الجزائر العاصمة).

ونال الرئيس الجديد 36 صوتا, متقدما على حميد ملوك (رئيس اولمبي بئر توتة) 12 صوتا, ورضا بن قدور (رئيس رابطة سيدي بلعباس) 10 أصوات, في حين لم ينل كريم سمير (رئيس رابطة بومرداس) سوى ثلاث أصوات.

وكانت الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو مسيرة, منذ نهاية مايو 2017, من قبل مكتب مسير "ديريكتوار" يترأسه الرئيس السابق لهذه الاتحادية أبو بكر مخفي.