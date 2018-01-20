أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي, أحمد أويحيى اليوم السبت بالجزائر العاصمة أنه "لا توجد حرب عصب داخل السلطة".

وفي رده على سؤال خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب عقب اختتام أشغال الدورة الـ4 العادية للمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي, أشار السيد أويحيى إلى أنه "لا توجد حرب عصب داخل الجهاز التنفيذي ولا يمكن لها أن تكون لأن هذا الجهاز له قائدا".

وتابع الأمين العام قائلا" لقد طرحتم علي سؤالا حول وجود عصب داخل السلطة وأنا سأجيبكم بصفتي نظام" مبرزا "أن السلطة تحت قيادة رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, عملت منذ 1999 على وضع حد لكل المضاربات التي زرعت البلبلة حول هذه المسألة (السلطة) في الجزائر".

وفي تعليقه على سؤال صحفي حول ما اذا تلقى تنبيها من قبل رئيس الجمهورية"، أوضح السيد أويحيى أن "الرئيس ليس بحاجة لذلك فهو من عينني ويمكنه إقالتي".

وأضاف الأمين العام أن "هذه هي طريقة سير جمهورية ونظام نصف رئاسي" مشددا أنه "لا توجد عصب داخل السلطة كهيكل".