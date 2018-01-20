يتوقع مدرب المنتخب الجزائري لكرة القد, سفيان حيواني, أن تكون المباراة ضد تونس يوم غد الأحد (سا 17:00) بليبروفيل, شديدة التنافس وصعبة للغاية, لحساب الجولة الرابعة لكأس إفريقيا للأمم-2018 (المجموعة الأولى).

وصرح حيواني لوكالة الأنباء الجزائري غداة الفوز على الكونغو (33-31) قائلا:" لقد سمحت لنا الراحة التي استفدنا منها اليوم السبت, من استرجاع قوانا بعد المجهودات التي قمنا بها خلال المباريات الثلاثة الأولى, خاصة وان اللقاء ضد تونس سيكون شديد التنافس وصعب لغاية. سنعمل على تسيير اللقاء حسب مجرياته".

وأضاف المدرب الوطني ما يلي:" أتمنى فقط ألا يتطلب هذا اللقاء المحلي الذي اكتسى دائما طابعا خاصا, مجهودات كبيرة, ولو أن تونس أظهرت إمكانيات هائلة فنيا وبدنيا".

وفي سؤال يتعلق بالمنافس, أجاب المدرب السابق لنادي برج بوعريريج قائلا:" نوجد في خضم المنافسة, نتوفر على المقابلات اللازمة لمعاينة الفريق المنافس, انطلاقا من مباراة يوم أمس الجمعة أمام الغابون. المشكل ليس ذات طابع نظري لأن الطاقم الفني لم يتنقل لتقديم التعليمات".

وختم حيواني يقول:" يجب أن نتوفر على السلاح الضروري لمواجهة المنتخب التونسي", مشيرا إلى الفارق المتواجد بين التشكيلتين, حيث يضم التعداد التونسي لاعبين ذات مستوى عال".

ويأتي هذا اللقاء المحلي بين الجزائر و تونس بعد يوم من الراحة استفادت منه كل الفرق, والذي كان بالإمكان أن يكون حاسما بالنسبة لريادة المجموعة, التي تمكن صاحبها من مواجهة منافس في المتناول, لكن هزيمة الخضر أمام الغابون (25-26) أخلط كل الأوراق, خاصة وأن التونسيين وجدوا لقمة سائغة في شخص البلد المنظم حيث فازوا عليه يوم أمس الجمعة بنتيجة عريضة (27-15).

وتتقاسم منتخبات تو نس والغابون و الجزائر مؤقتا المركز الأول برصيد 4 نقاط, علما بأن تونس لعبت مباراتين فقط مقابل ثلاث مباريات لمنافسيها.