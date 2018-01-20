باشرت اليوم مصالح مديرية التجارة لولاية المدية بالتنقل إلى محل بائع الحليب ومشتقاته الكائن بحي تاكبوا، وبعد أن تم التأكد من شرعية وقانونية هذا النشاط تقرر سحب أكثر من 1000 لتر من الحليب وإبلاغ صاحب المحل التوقف عن ممارسة نشاطه إلى حين ظهور نتائج العينات التي ستخضع للتحليل الخاصة والتأكد من صلاحية استهلاكها، مع الإشارة أن عدد الحالات التي تعرضت لتسمم غذائي بكل من بلديات المدية، ذراع السمار، أولاد إبراهيم والبرواقية وصل إلى 160 حالة الذين قدمت لهم الإسعافات الأولية وعادوا إلى مقرا سكناهم.