صرح رئيس فريق اولمبي المدية بوقلقال محفوظ في تصريح لإذاعة المدية الجهوية عقب انهزام فريقه أمام اتحاد بلعباس انه قرر الاستقالة من إدارة الفريق. محملا أشباه الأنصار الذين ساهموا في وضعية الاولمبي خاصة في هذا اللقاء الذي ضيع فيه رفقاء القائد بوشيبة 11 فرصة سانحة للتسجيل وكان على الأنصار الحقيقيين -حسبه- مساندة الفريق حتى آخر لحظة.

وقال بوقلقال أن وضعية الاولمبي ماليا لا تسمح له بانتداب لاعبين في مستوى تطلعات أنصاره ومحبيه وانه طالب في العديد من المرات مساعدة الفريق إلا أنه لا أحد استجاب لذلك.

سليماني يدفع فاتورة تخليه عن ألمع اللاعبين

خيب اليوم اولمبي المدية آمال أنصاره بعد انهزامه بهدف دون رد لصالح الضيف اتحاد بلعباس الذي تمكن من تسجيل الهدف الوحيد في الدقيقة 85 بواسطة مهاجمه بلحول قاضيا على أحلام أبناء التيطري في الخروج بنتيجة التعادل السلبي على الأقل.

وبمجرد إعلان الحكم صحراوي عن نهاية اللقاء حتى صب الأنصار جام غضبهم على المدرب سليماني والطاقم الفني للاولمبي الذي لم يفلح في القيام بانتدابات في مستوى تطلعات الفريق، بعدما تخلى عن خيرة لاعبيه لصالح فرق أخرى في صورة حامية، عدادي، هريات، لمهان، سعدو ولم يتمكن حتى من تعويضهم بعناصر أخرى، ليدفع الاولمبي فاتورة ثقيلة اليوم وبات مهددا بالسقوط هذا الموسم، حيث قد دق الأنصار ناقوس الخطر بعد الإقصاء المخيب من كأس الجمهورية في الدور 32 أمام فريق اتحاد بلخير الذي يلعب في الجهوي الأول.

وبهذا الانهزام تعقدت مهمة الاولمبي المطالب بتصحيح الكثير من الأمور إن أراد الرهان على ضمان البقاء خاصة وان رصيده لم يتعد 17 نقطة.