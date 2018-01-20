أبلغت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف), وتنفيذا لقرار اللجنة الانضباطية للاتحادية الدولية (الفيفا), نادي اتحاد مدينة بلعباس والرابطة المحترفة لكرة القدم, بخصم ست نقاط من رصيد النادي المنتمي الى بطولة الرابطة الاولى المحترفة، حسبما أعلنت عنه الفاف اليوم السبت على موقعها الرسمي.

وارتأت اللجنة الانضباطية للفيفا, أمس الجمعة, خصم ست نقاط من رصيد النادي "العباسي" تنفيذا للقرار المتخذ خلال اجتماعها يوم 9 يونيو 2017, والذي تلزم فيه الفريق المعني بدفع المستحقات المالية للاعب الهولندي من أصول كونغولية, جيسي مايلي, وتغريم نفس النادي ماليا بـ15 الف فرنك سويسري.

وحسب قوانين الفيفا المعمول بها, ففي حال عدم تطبيق قرارات لجنتها الانضباطية في غضون 30 يوما, فيتم خصم ست نقاط من رصيد الفريق المعني في بطولته المحلية, وهو الأمر الذي دفع باللاعب الى تقديم شكوى لدى الهيئة العالمية لكرة القدم.

وحسب المصدر نفسه, ففي حال ما أصر نادي اتحاد بلعباس على عدم تسديد مستحقات اللاعب وكذا عدم دفع الغرامة المسلطة عليه من قبل لجنة انضباط الفيفا, فبإمكان هذه الأخيرة إنزال الفريق إلى القسم الأدنى اي الى بطولة الرابطة الثانية المحترفة.

وبعد خصم ست نقاط من رصيده, يتراجع ابناء "وادي المكرة" غالى الصف التاسع بمجموع 20 نقطة, عقب إجراء مباريات الجولة الـ17 من بطولة النخبة.