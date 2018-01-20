منع الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي مواطنيه من السفر إلى الكويت للعمل، في أعقاب تقارير واسعة الانتشار عن استغلالهم وتعرضهم لإساءات نجم عنها وفاة العديد من الفلبينيات، بحسب المتحدث باسم الرئيس هاري روكي السبت.

وتماشيا مع الإعلان الرئاسي، أعلن روكي أن "وزير العمل سيلفستر بيلو أمر بتعليق إرسال العمال إلى الكويت".

وقال "هناك حقيقة معاناة كبيرة" وأن المنع "تأخر كثيرا".

ويعمل نحو 10 ملايين فلبيني في الخارج، وتعد الأموال التي يرسلونها إلى بلادهم دعما كبيرا لاقتصادها. لكن لم تتضح بعد فترة تطبيق المنع، الذي لن يؤثر على العمال الموجودين هناك أصلا.

وفي كلمته أمام مواطنين يعملون في الخارج الخميس، قال دوتيرتي إنه سيحض الحكومة الكويتية على التحرك ضد الانتهاكات.

وقال "نصيحتي هي التحدث إليهم لنقول الحقيقة ونبلغهم أن هذا لم يعد مقبولا. إما أن نفرض حظرا تاما أو تقع بيننا خلافات". وأضاف "لا أريد خلافا مع الكويت. أحترم قادتهم، لكن عليهم التحرك حيال ذلك".

ولم يتسن الاتصال بمسؤولي السفارة الكويتية في مانيلا للتعليق.