قال النائب البرلماني عن حزب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، إن الأبواب مفتوحة أمام كل الخيارات، خلال انعقاد المؤتمر الوطني الأول للحزب، يومي 2و3 فيفري القادم بالعاصمة، بين تعيين قيادة جديدة منتخبة عن مندوبي الولايات، أو الذهاب إلى التسيير بالنظام الثلاثي، مفندا في ذات السياق، قرار انسحاب الرئيس الحالي من الحزب وتولّي شخصه القيادة.

اعتبر لخضر بن خلاف، خلال افتتاحه للمؤتمر الولائي لحزب العدالة والتنمية، اليوم، بقسنطينة، لاختيار مندوبي المؤتمر الوطني القادم للحزب، الذين سيمثلون ولاية قسنطينة، أن الاعتراف بيناير عيدا وطنيا، كان تنازلا من طرف السلطة، بسبب تهديد الاحتجاجات والصراعات التي خلقت عن هذا المطلب لمخطط العهدة الخامسة الخاصة بالرئاسيات.

وذكر بن خلاف، أنه خلال المؤتمر الوطني القادم، سيتم الإطلاع على عمل اللجان التي انشأها مجلس الشورى، والتي وضعت للعمل مدة شهر كامل، حيث سيتم المصادقة عليه والخروج بكيفية تسيير الحزب للخمس سنوات القادمة، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية يحتاج لبناء صحيح للاستعداد للمستقبل ووضع قواعد التنظيم لمنافسة الأحزاب على المراتب الأولى.