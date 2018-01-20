أكدت الدكتورة رجالة بوجمعة أوزنة من مستشفى بولوغين في حديث لـ " الخبر" ، أن نسبة إصابة الأطفال بمرض الضغط الدموي وصلت إلى 12 في المائة وفق دراسة ميدانية تم إجرائها على أكثر من 3660 طفلا، الأمر الذي يدل على وجود حالات كثيرة لم يتم الكشف عنها إلى حد الآن.

أجمع المختصون في طب الأطفال عشية أمس الجمعة بفندق نوفوتيل بمدينة سطيف، على أن الكثير من الأمراض التي تصيب الأطفال لم يتم تسليط الضوء عليها كما يجب، أين لا يزال الأطباء المختصون في طب الأطفال يقومون بكل التحاليل الطبية باستثناء رصد مؤشرات الضغط الدموي.

وخلال أشغال الندوة الأولى التي نظمتها جمعية أطباء الأطفال الخواص، أكد رئيس الجمعية الدكتور احمد حمزة بن حسن، بأن الأطباء الخواص معنيون كذلك بالتكوين على غرار الأطباء في القطاع العمومي، أين تم تناول موضوع مرض القلب لدى الأطفال، فيما ستتناول الطبعات القادمة أمراض الحساسية و الأمراض الصدرية وغيرها.

وقالت الدكتورة رجالة بوجمعة أوزنة من مستشفى بولوغين، أن الأطفال المولودين في الشهور ما قبل التاسع، معرضون أكثر من غيرهم إلى أمراض الضغط الدموي، تضاف إليها فئة الأطفال الذين يولدون بوزن زائد، فيما لا توجد بدائل للوقاية من ذلك أفضل من ممارسة للرياضة بشكل دائم، مع توصيات بضرورة مراقبة مؤشرات القلب لدى الأطفال في كل الفحوصات من اجل الكشف المبكر عن أي أمراض محتملة.