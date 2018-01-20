أفاد تقرير رسمي صدر في هولندا، أن عدد طالبي اللجوء السياسي من حاملي الجنسية الجزائرية شكل 4بالمائة من عدد طالبي اللجوء إلى هولندا في شهر ديسمبر المنصرم.

وذكر التقرير الصادر عن إدارة الهجرة التابعة وزارة العدل الهولندية أن عدد طالبي اللجوء إلى البلاد ارتفع بشكل لافت في 2017 ، حيث بلغ 31327 شخص، منهم 891 جزائريا ،الى غاية ديسمبر الماضي ، 90 منهم أودعوا طلباتهم في شهر ديسمبر المنصرم، بتراجع طفيف عن الرقم المسجل في نفس الفترة من عام 2016 والذي بلغ991 شخصا، و 55 شخصا في 2015.

وجاء الجزائريون في المرتبة السابعة ، وراء السوريين ، الايريتيريين، العراقيين ،المغاربة والإيرانيين.

ويشمل الرقم الطلبات الجديدة للجوء، الطلبات المعاد تقديمها، و تلك المتعلقة بما يعرف بجمع العائلات. فيم تم إحصاء 54 قاصرا غير مرفق بولي ضمن قائمة طالبي اللجوء الجزائريين، في الفترة ذاتها ،مقابل 61 قاصر في 2016.

ومن جهته نقل موقع دوتش نيوز عن إدارة الهجرة قولها أن الإجراءات التي اتخذت لأجل وقف الهجرة الاقتصادية من المغرب والجزائر وألبانيا كان لها اثر واضحا في إشارة إلى تراجع عدد طلبات اللجوء السياسي ، وقررت السلطات الهولندية وقف العمل لهذه الآلية العام الجاري.

ويشغل الجزائريون نفس المرتبة تقريبا في ترتيب طالبي اللجوء في أوروبا وراء السوريين ،العراقيين(منطقة نزاع داخلي) ،الايريتيريين،فيم يسجل نموا متزايدا لموجات الهجرة السرية نحو اسبانيا باستعمال قوارب الموت ، وهي موجة غدتها الرغبة في بحث عن وضع اقتصادي واجتماعي أفضل.