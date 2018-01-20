



أعلنت شركة مايكروسوفت إطلاق ‫نسخة جديدة من الفأرة إنتليماوس إكسبلورر (ellimouse Explorer 3.0) الكلاسيكية تحت اسم كلاسيك إنتليماوس (‫Classic Intellimouse).



‫وبغض النظر عن النواحي التصميمية فإن الفأرة الجديدة تعتبر نسخة دقيقة ‫إلى حد كبير من الفأرة الكلاسيكية، حيث تشتمل على عجلة التمرير وأزرار ‫للنقر على الجانب الأمامي، بالإضافة إلى ثلاثة أزرار يمكن برمجتها بحرية ‫على جانب الفأرة.



‫وأوضحت شركة مايكروسوفت أن وزن الفأرة كلاسيك إنتليماوس الجديدة ‫يبلغ 129 غراما، ويجري توصيلها بالحواسيب عن طريق منفذ يو أس بي علاوة على أنها تعمل على الأسطح الزجاجية بفضل تقنية مايكروسوفت بلوتراك (Bluetrack).



‫ومع ذلك يتعين على المستخدم، الذي يعتمد على نظام ويندوز 10 S، مراعاة ‫أنه لن يتمكن من استعمال الأزرار الثلاثة القابلة للبرمجة الموجودة على ‫جانب الفأرة.



‫ويبلغ سعر الفأرة الجديدة حوالي 40 دولارا.



