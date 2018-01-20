مايكروسوفت تطلق فأرة جديدة
أعلنت شركة مايكروسوفت إطلاق نسخة جديدة من الفأرة إنتليماوس إكسبلورر (ellimouse Explorer 3.0) الكلاسيكية تحت اسم كلاسيك إنتليماوس (Classic Intellimouse).
وبغض النظر عن النواحي التصميمية فإن الفأرة الجديدة تعتبر نسخة دقيقة إلى حد كبير من الفأرة الكلاسيكية، حيث تشتمل على عجلة التمرير وأزرار للنقر على الجانب الأمامي، بالإضافة إلى ثلاثة أزرار يمكن برمجتها بحرية على جانب الفأرة.
وأوضحت شركة مايكروسوفت أن وزن الفأرة كلاسيك إنتليماوس الجديدة يبلغ 129 غراما، ويجري توصيلها بالحواسيب عن طريق منفذ يو أس بي علاوة على أنها تعمل على الأسطح الزجاجية بفضل تقنية مايكروسوفت بلوتراك (Bluetrack).
ومع ذلك يتعين على المستخدم، الذي يعتمد على نظام ويندوز 10 S، مراعاة أنه لن يتمكن من استعمال الأزرار الثلاثة القابلة للبرمجة الموجودة على جانب الفأرة.
ويبلغ سعر الفأرة الجديدة حوالي 40 دولارا.