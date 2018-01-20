كان أبو جرة سلطاني، وزير الدولة السابق والرئيس الأسبق لحركة مجتمع السلم، ضيف شرف ملتقى الشيخين المنظم بتلمسان حول الحركة التجديدية السنوسية وتحت شعار نتجدد ولا نتبدد. أبو جرة سلطاني الذي حضر جلسة الافتتاح ظهر ملازما للوزير التونسي السابق في حكومة النهضة، الدكتور نور الدين الخادمي، أحد ضيوف الملتقى، مفضلا عدم التدخل والتصريح بأي كلمة لوسائل الإعلام. البعض قال إن سلطاني عاد إلى فضائه التقليدي والذي هو الجامعة والملتقيات الفكرية، وطبعا استعدادا للاستحقاقات المقبلة وفق شعار تجدد ولا تتبدد.



