لا يستحي منتخب “أفالاني” شاب في المجلس الشعبي الولائي بتيبازة، من إطلاق التهديد والوعيد ضد مديرين تنفيذيين وضد “أميار” ومسؤولين محليين، من خلال الإيحاءات والتصريحات بأنه نافذ وقادر على نشر ما يراه مناسبا لتطلعاته الشخصية في جريدة “الخبر”. ووصلت الجرأة بهذا الشخص إلى حد الادعاء بأنه محرر بعض المقالات المنشورة في الجريدة مؤخرا ذات طابع سياسي محلي ووطني، وأضحى محل سخط من زملائه في الحزب العتيد ومن جهات أمنية رصدت تلاعبات كبيرة قام بها عقب المحليات الأخيرة، وضاقت ذات الجهات ذرعا من “تخلاطه” الذي امتد إلى غاية مكتب الأمين العام، جمال ولد عباس، باسم الصحافة.

وبالمناسبة تتبرأ “الخبر” من ادعاءات هذا الأخير وتبقى منبرا حرا وصوتا للقراء ولكافة مكونات الشعب الجزائري.





