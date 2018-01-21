صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ،اليوم الأحد ،أن الدول المنتجة للنفط عازمة على المضي في اتفاق خفض الإنتاج للنهاية.

وكان نوفاك يتحدث في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة التي تشرف على تطبيق الاتفاق العالمي لخفض إنتاج الخام في العاصمة العمانية.

وقال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي اليوم الأحد إن اتفاق تخفيضات المعروض بين منتجي الخام العالميين يستهدف معالجة فائض المخزونات النفطية التي مازالت مرتفعة وليس مستويات السعر.

وأضاف الرمحي أن مستوى سعر النفط الحالي صحي للاستثمار في صناعة النفط وللاقتصاد العالمي قائلا إن هناك مبعث قلق من نقص الاستثمار في القطاع. ويقل سعر خام برنت حاليا عن 70 دولارا للبرميل بقليل.