أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حزبلاوي، اليوم الأحد 21 جانفي، عن تنصيب لجنة مختصة للقطاع مكلفة بقضية الاطباء المقيمين و إيجاد حلول لمطالبهم.

أكد الوزير داخل اللجنة المختصة أنها ستدرس مطالب الأطباء المقيمين، وستعمل على رسم ورقة طريق لحل متساوي يصل إلى ايجاد حلول للمشاكل المطروحة لتحسين عمل الأطباء المقيمين والأخصائيين للارتقاء بأداء المرفق العمومي للصحة، وهذا لفائدة كلا من الطرفيين.

كما أفاد حزبلاوي أنه سيتم إعداد اللجنة بإشراك الأطباء المقيمين، وسيكون وزير الصحة هو الناطق الرسمي لها وهو من يتولى متابعة النتائج والإعلان عنها.