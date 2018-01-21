أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، اليوم الأحد 21 جانفي، عن تنصيب لجنة مختصة للقطاع مكلفة بقضية الأطباء المقيمين و إيجاد حلول لمطالبهم.

أكد الوزير أن اللجنة المختصة ستدرس مطالب الأطباء المقيمين، وستعمل على رسم ورقة طريق لحل متساوي يصل إلى إيجاد حلول للمشاكل المطروحة لتحسين عمل الأطباء المقيمين والأخصائيين للارتقاء بأداء المرفق العمومي للصحة، وهذا لفائدة كلا من الطرفيين.

كما أفاد حسبلاوي أنه سيتم إعداد اللجنة بإشراك الأطباء المقيمين، وسيكون وزير الصحة هو الناطق الرسمي لها وهو من يتولى متابعة النتائج والإعلان عنها.