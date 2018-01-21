أفضى الاجتماع الذي عقده المجلس الوطني لنقابة " الكنابست " أمس السبت، بإقرار الدخول في إضراب وطني، على أن يتم تحديد تاريخ مباشرته في البيان المنتظر إصداره لاحقا.

و كشف مصدر نقابي لـ " الخبر "، أن القرار جاء بعد تصويت الأغلبية الساحقة لأعضاء المجلس الوطني، وحسب حصيلة تقارير الجمعيات العامة لمجالس المكاتب الولائية.

وعن تاريخ مباشرة الإضراب، فإنه سيتم تحديد ذلك بعد استنفاذ الإجراءات القانونية، و التقدم بإشعار لدى الوصاية .

و أضاف المتحدث أن قرار الإضراب الوطني جاء للتعبير عن مساندة و تضامن بقية المكاتب الولائية مع الإضراب الذي يشنه نقابيو " الكنابست " في ولايتي البليدة و بجاية، بدرجة أولى، و لعدم استجابة الوصاية إلى أرضية المطالب التي ما تزال تشكل أزمة في قطاع التربية بهذين الولايتين بالأخص.