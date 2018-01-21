تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببابا أحسن غرب الجزائر العاصمة، اليوم الاحد، من الاطاحة بعصابة تتكون من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 50 سنة تحترف سرقة المركبات تنشط على محور الجزائر العاصمة والبليدة، حسبما أفادت به ذات الهيئة الامنية.

وتعود وقائع القضية إلى تقديم شكوى من طرف رعية أجنبية يحمل الجنسية التركية مفادها تعرضه لسرقة مركبته من نوع "داسيا لوقان" حينما كان متوجها لعمله بولاية البليدة .

وأوضح نفس الصدر أنه بعد مباشرة الفرقة تحرياتها لتحديد هوية المتورطين اكتشفت أن الطريقة التي تمت بها سرقة مركبة الضحية هي نفسها الطريقة المنتهجة في سرقة مركبتين خلال 3 أشهر الماضية حيث يقوم أفراد العصابة بترصد الضحية وتتبعه بمركبة ثانية ليصطدموا به عمدا على مستوى إحدى الممهلات وبعد ترجل الضحية لتفقد مركبته يقومون بمباغتته وسرقة السيارة .

وبعد تكثيف التحريات تم توقيف جميع أفراد العصابة من بينهم رئيسها الذي تبين أنه مبحوث عنه من طرف مختلف الأجهزة الأمنية في قضايا تتعلق بسرقة مركبات وانتحال صفة الغير وكذا التهديد بالعنف.

وتم تقديم المتورطين في القضية أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الذي أمر بإيداعهم الحبس لتورطهم في جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة.