كشفت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات و الرقمنة إيمان هدى فرعون، اليوم الأحد، أنه سيتم فتح مجال تقديم خدمات الأنترنت للخواص قريبا، دون اعطاء أي تفاصيل أكثر.

وذكرت فرعون في كلمتها أن قانون البريد والاتصالات الإلكترونية يفصل بين نقل محتويات الأنترنيت وتوزيعها، حيث يبقى النقل حكرا على الدولة لأن هذا يتعلق بالسيادة الوطنية، لكن بخصوص التوزيع "يجب على اتصالات الجزائر أن تفتح الكيلومتر الأخير من شبكتها للمتعاملين الخواص والعموميين الراغبين في تقديم خدمات الأنترنيت للشركات وللأفراد وهو مجال سيسمح لهم بتحقيق أرباح مهمة".

وقالت الوزيرة، لدى نزولها ضيفة على القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، أنه سيتم مناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بالبريد والاتصالات الإلكترونية و التجارة الإلكترونية في البرلمان بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على أقصى تقدير.