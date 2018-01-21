عثر الجيش اللبناني، اليوم الأحد، على جثتين في تلال بلدة الصويري في البقاع، تعودان إلى سوريين كانا ضمن المجموعة التي حاولت عبور الحدود اللبنانية السورية قبل يومين.

بهذا يرتفع عدد الجثث التي تم العثور عليها منذ الجمعة الماضي، إلى 14 شخصا.

وقال الجيش اللبناني قبل يومين، إنه أنقذ ستة أشخاص، توفي أحدهم لاحقا في إحدى المستشفيات متأثرا بالصقيع، كما جرى إيقاف شخصين سوريين بشبهة التورط في تهريب الضحايا.

ويوجد في لبنان نحو مليون لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، وفق إحصاءات نوفمبر 2017، لكن العدد يزيد عن ذلك، لأن كثيرا منهم دخلوا البلاد بطرق غير شرعية.