أعلنت فرقة البحث والتحري التابعة للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم ،اليوم الاحد، من تفكيك شبكة تتكون من ثلاثة أشخاص يستوردون مواد استهلاكية بطريقة غير قانونية من إسبانيا .

وأوضح ذات المصدر، أن العملية جاءت بناء على معلومات وردت إلى الفرقة الأمنية مفادها أن مجموعة من الأشخاص ينحدرون من ولاية وهران يقومون باستيراد سلع استهلاكية بطريقة غير قانونية مستغلين الخط البحري لنقل المسافرين بين ميناء مستغانم وميناء فالنسيا الاسباني.

وبعد عملية ترصد وتحري دامت أكثر من 15 يوما، تم توقيف ثلاثة متورطين تتراوح أعمارهم مابين 35 و50 سنة، يوم الاثنين الماضي، على مستوى حي البلاطو "حي البحرية" المقابل لمؤسسة ميناء مستغانم.

وقامت الفرقة الأمنية بتوقيف مركبة وهي محملة بكمية معتبرة من السلع الاستهلاكية تقدر بـ 3400 وحدة من الشكولاطة من علامات أجنبية مختلفة و 319 وحدة من الياغورت من مختلف الأحجام والأنواع و 650 علبة من الجبن الأجنبي المنشأ.

ووضعت المصالح الأمنية السلع المحجوزة والمركبة تحت تصرف مفتشية أقسام الجمارك لولاية مستغانم كما أنجزت ملفا قضائيا ضد المتهمين الثلاثة لتتم إحالتهم بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة .