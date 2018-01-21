عكس ما تم تداوله، سجل وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة حضوره في اجتماع مجموعة 5+5 المنعقد حاليا في الجزائر العاصمة.

فسبق لوسائل إعلام وطنية، الإعلان عن مقاطعة المغرب للاجتماع، غير أن وزير الخارجية المغربية وصل أرض الوطن اليوم على متن رحلة خاصة، والتقطت صورا له مع وزير الخارجية الجزائر عبد القادر مساهل.

واعتبر حضور ناصر بوريطة، اشارة تهدئة بعد التوتر الذي عرفته العلاقات بين البلدين عقب تصريحات عبد القادر مساهل حول نشاطات شركة الخطوط الجوية المغربية في نقل الكيف إلى أدغال إفريقيا.