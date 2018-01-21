كشف الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور،اليوم الاحد ،في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية أن تعديل قانون المحروقات يعد ملفا "ثقيلا" يتطلب الكثير من الوقت و الخبرة.

و صرح ولد قدور قائلا: "مراجعة قانون المحروقات ملف صعب و يجب اخذ الوقت اللازم للتكفل به كما ينبغي،و يتطلب الكثير من الوقت و الاهتمام و الخبرة لمراجعته.

وأضاف بان "سوناطراك طرف شريك في مراجعة قانون المحروقات التي لازالت قيد الانجاز،و نحن نستمع للجميع و نعمل معا في اطار فوج عمل مكون من سوناطراك و الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات النفط و وزارة الطاقة للتمكن من الخروج بقانون جديد".

وأجاب ولد قدور عن اجل اتمام المشروع و تعديليه في قوله أنه من الصعب التحدث عن الوقت المحدد للمشروع لكننا نأمل أن يكون قبل نهاية سنة 2018

و بخصوص الجوانب التي سيشملها التعديل قال ولد قدور "نحن بصدد مراجعة كل الجوانب كالجانب القانوني و التعاقدي و جميع ما يخص القانون و ليس فقط الجانب المتعلق بالجباية'.

و أفاد في كلمته أنه:" يجب الخروج بقانون قابل للتطبيق، هذه المرة وينبغي اعداد قانون يجذب الأجانب ويمكنهم من العمل".