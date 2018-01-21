أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأحد، أن قواته ستسحق مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة، مضيفاً أنها يجب ألا تعول على دعم واشنطن لكي تتغلب على تركيا.

وهدد بقوله: "سنقضي على حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية، بحيث لا يتبقى منهم أحد".

واتهم، في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم في مدينة بورصة بشمال غربي تركيا، بعض حلفاء تركيا بتزويد وحدات حماية الشعب بألفي طائرة و5 آلاف شاحنة محملة بأسلحة، في تعليق موجه على ما يبدو إلى الولايات المتحدة.

وتعتبر تركيا، وحدات حماية الشعب امتداداً لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يشن تمردا منذ ثلاثة عقود في جنوب شرقي تركيا ذي الأغلبية الكردية. وتدعم الولايات المتحدة الوحدات في قتالها ضد تنظيم داعش في سوريا.

وحذر أردوغان مؤيدي المعارضة التركية الموالية للأكراد من الاحتجاج على العملية العسكرية في شمال سوريا، مشيرا إلى أن قوات الأمن ستتدخل إذا تظاهروا.

وتابع مشيرا إلى أعضاء ثاني أكبر حزب في البرلمان، وهو حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد: "لتعلموا أنه أينما ذهبتم في الشوارع ستكون قوات الأمن في أعقابكم".