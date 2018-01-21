أهم الدول الزبونة للجزائر خلال 2017

أخبار الوطن
21 يناير 2018 () - الخبر أونلاين/واج
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أفرج المركز الوطني للإعلام الآلي  والإحصائيات للجمارك عن قائمة أهم الدول الزبونة  للجزائر  وقيمة الصادرات الجزائرية نحو كل بلد خلال 2017, و تطورها مقارنة بسنة  2016  و التي هي كالتالي:

البلد                             القيمة                     التطور

                             مليون دولار

 

 

ايطاليا                            5.548                    +4ر6 %

فرنسا                             4.492                   + 31 %

اسبانيا                            4.142                   + 6ر6   %

الولايات المتحدة الامريكية      3.394                  -3ر12 %

البرازيل                          2.082                  + 7ر28 %

تركيا                              1.960                  +62ر45 %

هولندا                            1.849                   + 5ر25 %

بريطانيا العظمى                1.611                   + 6ر51 %

البرتغال                          917                      + 9ر7  %

بلجيكا                            892                       -7ر9 %

الهند                              860                      + 2ر79 %

تونس                             751                     + 3ر24 %

الصين                            695                              -   

كوريا الجنوبية                   692                      + 5ر194  %

كندا                               665                      -9ر48 %  

 

المجموع الفرعي                30.550

المجموع                          34.763 

 

 

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