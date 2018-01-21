أفرج المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك عن قائمة أهم الدول الزبونة للجزائر وقيمة الصادرات الجزائرية نحو كل بلد خلال 2017, و تطورها مقارنة بسنة 2016 و التي هي كالتالي:

البلد القيمة التطور

مليون دولار

ايطاليا 5.548 +4ر6 %

فرنسا 4.492 + 31 %

اسبانيا 4.142 + 6ر6 %

الولايات المتحدة الامريكية 3.394 -3ر12 %

البرازيل 2.082 + 7ر28 %

تركيا 1.960 +62ر45 %

هولندا 1.849 + 5ر25 %

بريطانيا العظمى 1.611 + 6ر51 %

البرتغال 917 + 9ر7 %

بلجيكا 892 -7ر9 %

الهند 860 + 2ر79 %

تونس 751 + 3ر24 %

الصين 695 -

كوريا الجنوبية 692 + 5ر194 %

كندا 665 -9ر48 %

المجموع الفرعي 30.550

المجموع 34.763