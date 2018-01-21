أهم الدول الزبونة للجزائر خلال 2017
أفرج المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك عن قائمة أهم الدول الزبونة للجزائر وقيمة الصادرات الجزائرية نحو كل بلد خلال 2017, و تطورها مقارنة بسنة 2016 و التي هي كالتالي:
البلد القيمة التطور
مليون دولار
ايطاليا 5.548 +4ر6 %
فرنسا 4.492 + 31 %
اسبانيا 4.142 + 6ر6 %
الولايات المتحدة الامريكية 3.394 -3ر12 %
البرازيل 2.082 + 7ر28 %
تركيا 1.960 +62ر45 %
هولندا 1.849 + 5ر25 %
بريطانيا العظمى 1.611 + 6ر51 %
البرتغال 917 + 9ر7 %
بلجيكا 892 -7ر9 %
الهند 860 + 2ر79 %
تونس 751 + 3ر24 %
الصين 695 -
كوريا الجنوبية 692 + 5ر194 %
كندا 665 -9ر48 %
المجموع الفرعي 30.550
المجموع 34.763