أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان , اليوم الاحد, إن بلاده ستعمل على إنهاء العملية العسكرية "غصن الزيتون" التي بدأت أمس السبت, ضد التنظيمات الإرهابية في مدينة "عفرين" السورية, "في أقرب وقت".

و قال أردوغان في تصريح نقلته وكالة الأناضول للأنباء , "سننهي عملية (غصن الزيتون) في وقت قصير جدا",مشيرا الى مواصلة مطاردة عناصر "منظمة حزب العمال الكردستاني" المحظورة للقضاء عليهم.

وأضاف الرئيس التركي, أن العملية البرية في /عفرين/ "مستمرة دون توقف حتى تحقيق أهدافها".

يذكر أن رئاسة الأركان التركية, أعلنت أمس عن انطلاق عملية "غصن الزيتون" "بهدف إرساء الأمن والاستقرار على حدود تركيا وفي المنطقة والقضاء على مسلحي "منظمة حزب العمال الكردستاني" المحظورة وتنظيم الدولة الإسلامية داعش في مدينة عفرين شمالي سوريا".

و أوضحت, أن العملية تجري في "إطار حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب وحق الدفاع عن النفس المشار إليه في المادة 51 من اتفاقية الأمم المتحدة, مع احترام وحدة الأراضي السورية".

من جهته, شدد الرئيس السوري بشار الأسد , على أن "العدوان التركي الغاشم على مدينة عفرين السورية "لا يمكن فصله عن السياسة التي انتهجها النظام التركي منذ اليوم الأول للأزمة في سورية , والتي بنيت أساسا على دعم الإرهاب والتنظيمات الإرهابية على اختلاف تسمياتها".