سيسجل انقطاع في التزويد بالمياه الشروب يوم الثلاثاء المقبل بعدد من الأحياء التابعة لخمس بلديات منها القصبة و باب الوادي و بولوغين و الجزائر الوسطى بسبب برمجة أشغال صيانة على مستوى محطة ضخ المياه بتيليملي (أعالي العاصمة), حسبما أكده اليوم الأحد بيان شركة المياه و التطهير للجزائر (سيال).

و أوضح نفس المصدر أن أشغال صيانة أنبوب رئيسي لنقل الماء على مستوى محطة ضخ المياه المتواجدة بتيليملي يوم الثلاثاء المقبل الموافق لـ 23 يناير 2018,

وذلك من الساعة السابعة صباحا إلى غاية الثامنة ليلا, سيتسبب في قطع التزويد بالماء الشروب على عدد من الاحياء التابعة للخمسة بلديات بقلب العاصمة وهي بلدية القصبة, باب الوادي, الجزائر الوسطى, وادي قريش و بولوغين.

و أشار البيان إلى ان انقطاع المياه سيمس عددا من الاحياء و الشوارع منها التابعة لبلدية القصبة كشارع بن شنب, العرباجي, سيدي دريس حميدوش, مصطفى لطرش, سيدي عبد الله, الإخوة باشاغا, دبيح شريف, شارع أوسعدي, محمد بن قنيف, سعيد قاضي, اضافة إلى شوارع بباب الوادي منها علي مشكال, تازايرت, أحمد حسينة, منحدر لوني أرزقي, العقيد لطفي و شارع أوريف. و في وادي قريش ستنقطع المياه عن حي مناخ فرنسا, القروب عشرة, عسكري حسن و حمادي ناصر. و بالجزائر الوسطى كل من محمد والي, أكلي رحيم طريق دازي, محمد باحي, رابح بيساس, مهدي بن تومرت, أرزقي ياسف و شومان دو كاراميل.

و أكدت (سيال) أن الماء سيعود تدريجيا إلى الحنفيات في خلال سهرة نفس اليوم أي الثلاثاء, و أنها وضعت صهاريج مياه لفائدة المؤسسات العمومية و الاستشفائية ذات الاولية.