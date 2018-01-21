ذكرت مصادر رسمية شيلية، اليوم الأحد، أن زلزالا بلغت قوته 6.3 درجات على سلم ريختر ضرب أمس السبت مناطق أريكا وباريناكوتا وتاراباسا وأنتوفاكاستا الواقعة شمال الشيلي.

وأوضح مركز رصد الزلازل في جامعة الشيلي، أن الهزة الأرضية، التي وقعت على الساعة العاشرة وست دقائق ليلا بالتوقيت المحلي (الواحدة و06 دقائق صباحا بتوقيت غرينيتش)، حدد مركزها على بعد 47 كلم شمال مامينيا، مضيفا أنها حدثت على عمق 105.3 كلم.

من جهتها، أكدت مصالح البحرية الشيلية أن هذا الزلزال لم يتضمن الخصائص الرئيسية ليتسبب في حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) بعرض شواطئ البلاد.

وكان زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على سلم ريختر قد ضرب أمس السبت منطقتي أتاكاما وكوكيمبو الواقعتين شمال الشيلي دون أن يخلف خسائر مادية أو بشرية.

وفي بداية العام الجاري، أفاد مركز رصد الزلازل بأن الشيلي سجلت خلال العام الماضي، 8 آلاف و 94 هزة أرضية، ضمن ارتفاع بـ 26 و25 بالمائة مقارنة مع 2016 و2015 على التوالي.

ووضعت السلطات الشيلية، مؤخرا، تحت المراقبة الصدع الجيولوجي "سان رامون" الذى يمكن أن يتسبب في أي وقت في حدوث زلزال قوي قد يهز العاصمة سانتياغو التي يصل تعداد سكانها نحو سبعة ملايين نسمة. وتشير تقارير إعلامية، إلى أن هذا الصدع الجيولوجي، الذي يمتد على طول 30 كلم على الأقل، يمكن أن يتسبب في زلازل أقوى مرتين أو ثلاث مرات على الأقل من الزلزال الذي ضرب البلد الجنوب أمريكي سنة 2010، والذي خلف مقتل ما لا يقل عن 500 شخص وتسبب في خسائر مادية بلغت 30 مليار دولار.