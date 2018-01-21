الجزائر-اتحاد أوروبي: مساهل وهان يبحثان تعزيز التعاون

أخبار الوطن
21 يناير 2018 () - الخبر أونلاين/واج
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شكل تعزيز التعاون بين الجزائر والاتحاد  الأوروبي موضوع محادثات بين وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل و المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار و مفاوضات التوسيع، جوهانس هان.

و في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أكد هان أن المحادثات شكلت فرصة  للتطرق إلى "مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي، لا سيما ترقية التعاون الاقتصادي".

و أعرب هان في هذا الشأن عن استعداد الاتحاد الأوروبي "لمرافقة  الجزائر في تنويع اقتصادها".

و جرى اللقاء على هامش أشغال الندوة الـ 14 لوزراء الشؤون الخارجية لحوار  5+5 في غرب المتوسط. 

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