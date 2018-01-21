الجزائر-اتحاد اوروبي: مساهل وهان يبحثان تعزيز التعاون

أخبار الوطن
21 يناير 2018 () - الخبر أونلاين/واج
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شكل تعزيز التعاون بين الجزائر و الاتحاد  الاوروبي موضوع محادثات بين وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل و المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار و مفاوضات التوسيع, جوهانس هان.

و في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء, أكد السيد هان ان المحادثات شكلت فرصة  للتطرق الى "مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجزائر و الاتحاد  الاوروبي, لا سيما ترقية التعاون الاقتصادي".

و اعرب السيد هان في هذا الشأن عن استعداد الاتحاد الاوروبي "لمرافقة  الجزائر في تنويع اقتصادها".

و جرى اللقاء على هامش أشغال الندوة ال14 لوزراء الشؤون الخارجية لحوار  5+5 في غرب المتوسط. 

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