الجزائر-اتحاد اوروبي: مساهل وهان يبحثان تعزيز التعاون
أخبار الوطن
21 يناير 2018 () - الخبر أونلاين/واج
شكل تعزيز التعاون بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي موضوع محادثات بين وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل و المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار و مفاوضات التوسيع, جوهانس هان.
و في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء, أكد السيد هان ان المحادثات شكلت فرصة للتطرق الى "مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي, لا سيما ترقية التعاون الاقتصادي".
و اعرب السيد هان في هذا الشأن عن استعداد الاتحاد الاوروبي "لمرافقة الجزائر في تنويع اقتصادها".
و جرى اللقاء على هامش أشغال الندوة ال14 لوزراء الشؤون الخارجية لحوار 5+5 في غرب المتوسط.