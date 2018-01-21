أعلنت وزارة التجارة اليوم الأحد عن تنصيب أعضاء اللجنة الاستشارية ما بين القطاعات المكلفة بمتابعة التدابير الوقائية لحماية الإنتاج الوطني حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضحت الوزارة أن هذه اللجنة يترأسها ممثل وزارة التجارة و تتشكل من سبعة (07) أعضاء يمثلون قطاعات التجارة والمالية والصناعة والمناجم وكذا الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري.

و حسب ذات المصدر فإن هذه اللجنة المنشأة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 يناير 2018، تتكفل بصفة خاصة بدراسة طلبات حماية المنتوج الوطني بغرض أخذ التدابير و الإجراءات الوقائية الملائمة.

و تتخذ هذه التدابير شكل "تعريفات جمركية إضافية أو قيود كمية مؤقتة "، بهدف "إعادة تأهيل الصناعة المحلية" وحمايتها من التدفقات الكثيفة أو السلبية للواردات يضيف ذات البيان.

و خلص البيان إلى أن طلبات إتخاذ التدابير الوقائية المقدمة من طرف المتعاملين الاقتصاديين ترسل أو تودع على مستوى وزارة التجارة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة تقترح أيضا إجراءات الحفظ المناسبة وتبدي رأيها في كل القضايا ذات الصلة بالحفاظ على المنتج الوطني في الوقت الذي يحق لها طلب أي معلومة أو معطى يعتبر ضروريا لإنجاز مهامها لدى المؤسسات والهيئات العمومية و/أو الخاصة.

وتعقد اللجنة دورة عادية واحدة كل شهر كما يمكنها الاجتماع في دورات استثنائية عند الحاجة وتتكون من المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة كرئيس لها، وممثلي وزارة المالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب) ووزارات التجارة و الصناعة والمناجم و الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري فضلا عن ممثل للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.

ويمكن للجنة استشارة كل شخص أو خبير بحكم كفاءاته بهدف تقديم المساعدة في أعمالها.

وقبل دراسة الطلبات من طرف اللجنة الاستشارية القطاعية المشتركة يتعين على أمانتها العامة التحقق من هوية الطالب (فرع الإنتاج الوطني المعني) حجم إنتاجه مقارنة بالإنتاج الوطني خلال السنوات الثلاث الأخيرة طاقاته الإنتاجية النظرية والحقيقية نسبة تغطية السوق، عدد المستخدمين حجم الاستثمار الحالي في المشروع، تطور الواردات وطبيعة الضرر الذي تسببه.

وتأتي هذه اللجنة التي تندرج في إطار جهاز تأطير الواردات وحماية الإنتاج الوطني بعد سلسلة الإجراءات المتخذة مؤخرا والمتعلقة بتوسيع قائمة المنتجات الخاضعة للضريبة على الاستهلاك الداخلي المقدرة بـ 30 بالمائة بالنسبة لـ 10 فئات من المنتجات النهائية ورفع الحقوق الجمركية إلى 60 بالمائة بالنسبة لـ 32 فئة من المنتجات النهائية وكذا التعليق المؤقت لاستيراد 851 منتج.

يذكر أن الوزير الأول أحمد أويحيى كان قد أعلن مؤخرا أن الحكومة ستتخذ سلسلة من إجراءات الحفاظ للسوق الوطني بغرض تقليص الواردات وحماية احتياطيات الصرف والسماح للمؤسسات الجزائرية استعادة السوق المحلي.

ويتضمن مخطط عمل حكومته إتخاذ تدابير حفظ لتقليص فاتورة الواردات وهذا مع إشراك منظمات المتعاملين الاقتصاديين.