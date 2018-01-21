أوقفت اليوم مفرزة للجيش الوطني الشعبي، عنصر دعم للجماعات الإرهابية بسوق أهراس، حسبما أفادت وزارة الدفاع الوطني اليوم في بيان لها.

كما ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام 15 مولدا كهربائيا و11 مطرقة ضغط وجهاز كشف عن المعادن، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني ثلاثة 03 تجار مخدرات بحوزتهم 101,79 كيلوغرام من الكيف المعالج بكل من تلمسان وهران.

و في إطار متصل تم توقيف مهربا بتبسة وجحز سيارة سياحية و3000 علبة من مادة التبغ.

من جهة أخرى وفي إطار محاربة الهجرة الغير الشرعية، أوقف عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود 36 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وأدرار وتندوف.