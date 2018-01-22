تقرر رفع التجميد عن مشروع القانون المتعلق بالبريد، وستتم برمجته للمصادقة في فترة أسبوعين إلى ثلاثة، وفق ما كشفته وزيرة البريد، هدى إيمان فرعون، أمس، للقناة الإذاعية الثالثة. وينهي هذا التصريح الجدل بخصوص مستقبل النص الذي راجت عنه تقارير بأنه تم سحبه.



واستبعدت الوزيرة فتح رأسمال اتصالات الجزائر وموبيليس لخواص أو أجانب، "باعتبار متعاملي الاتصالات العموميين مؤسستين تحققان أرباحا ومداخيل"، وكشفت أن رقم أعمال المؤسستين يعرف منحى تصاعديا، وأن رقم أعمال اتصالات الجزائر قد ارتفع رغم الخسائر الناجمة عن إلغاء الخطوط المعطلة. فيما حققت موبيليس أرباحا بـ 18 مليار دينار في سنة 2017، مقابل 14 مليار دينار في 2016، وأن رقم أعمالها انتقل أيضا من 122 إلى 126 مليار دينار في نفس الفترة.



ودعت الوزيرة إلى الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في مجال الأنترنت، فيما تعلق بفتح الكيلومتر الأخير من الشريط العابر لفك الضغط عن القطاع العام.

واعترفت من جهة أخرى، بسوء خدمة الأنترنت منذ أزيد من سنة، مضيفة أن الأعطال التي تصيب الشبكة بصفة مستمرة والتي بلغت أزيد من 30.000 في نهاية 2016 قد انخفضت إلى النصف.



وأعلنت الوزيرة أن مؤسسة البريد حققت زيادة بنسبة 53% سنة 2017 بربح صافي تجاوز 10.5 ملايير دينار جزائري، مقابل 8 ملايير دينار جزائري سنة 2016.

وأعلنت عن خطط لتوظيف أعوان لسد النقص المسجل على مستوى الشبابيك وكذا عدد سعاة البريد.