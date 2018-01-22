ارتفعت أسعار النفط يوم الإثنين بعد تصريحات صدرت عن السعودية وأفادت بأن التعاون بين منتجي النفط الذين يقلصون الإنتاج في محاولة لتعزيز السوق سيستمر إلى ما بعد 2018.

وقال تجار إن تراجعا في نشاط التنقيب والحفر عن النفط في الولايات المتحدة والقتال في سوريا بين القوات التركية والمقاتلين الأكراد دعم أيضا النفط الخام.

وبلغت أسعار التعاقدات الآجلة لخام القياس الدولي برنت 68.81 دولار عند الساعة الثانية صباحا بتوقيت غرينتش مرتفعا 20 سنتا أو 0.3 في المائة عن إغلاقه السابق.

ووصل برنت في 15 يناير إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2014 مسجلا 70.37 دولار للبرميل.

وبلغت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 63.55 دولار للبرميل مرتفعا 18 سنتا أو 0.3 في المائة عن سعر إغلاقه السابق.

وقالت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم والزعيمة الفعلية لأوبك يوم الأحد إن هناك توافقا بين منتجي النفط الرئيسيين على ضرورة استمرار التعاون بشأن الإنتاج بعد انتهاء أجل الاتفاق الحالي لخفض الإمدادات في نهاية هذا العام.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في سلطنة عمان ”هناك استعداد لمواصلة التعاون بعد 2018... لم تتحدد الآلية بعد، لكن هناك توافقا على الاستمرار“.

واندلعت اشتباكات يوم الأحد بين الجيش التركي وحلفائه من مقاتلي المعارضة من جانب وفصائل كردية من جانب آخر في تصعيد لحملة بدأتها تركيا قبل يومين وأدت إلى فتح جبهة جديدة في الحرب الأهلية السورية.

وأدى تراجع نشاط الحفر لإنتاج النفط في الولايات المتحدة إلى زيادة دعم أسعار النفط .

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة إن شركات الحفر خفضت خمسة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 19 يناير، ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 747.