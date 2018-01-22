عارض النجم البلجيكي إيدين هازارد، صانع ألعاب تشيلسي الإنجليزي، الرغبة الملحة لمدربه الإيطالي أنطونيو كونتي.

ويرغب كونتي، في ضم مهاجم جديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لمساعدة ألفارو موراتا، مع إمكانية السماح للبلجيكي ميشي باتشواي، بالرحيل على سبيل الإعارة.

ويرى هازارد، أن تشيلسي ليس في حاجة إلى إضافة جديدة في خط الهجوم، خلال شهر جانفي الجاري.

وقال هازارد، في تصريحات نقلتها صحيفة مترو "أعتقد أن لدينا اثنين من المهاجمين الجيدين جدا، ألفارو وميشي".

وتابع نجم البلوز "كما أنني استطيع اللعب كمهاجم، لذلك أرى أن تشيلسي ليس بحاجة لمهاجم آخر".

وواصل "كرة القدم بسيطة، الحفاظ على الكرة على الأرض ومحاولة اللعب كما فعلنا، لأننا نهدر فرصا كثيرة، والجمهور يقول نحن بحاجة لمهاجم آخر، ولكن لو كنا نحرز الأهداف، وكنا أفضل هجوم في الدوري، فلن يستطيع أحد أن يقول ذلك".

وختم حديثه بقوله "الأمر يعتمد على شكل الفريق، أعتقد أننا سعداء مع التشكيلة الحالية".