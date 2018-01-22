خرج متظاهرون تونسيون ،ليلة أمس الأحد، في مسيرة احتجاجا على النتائج النهائية التي أعلنتها شركة فوسفات بقفصة التونسية التي يشوبها محاباة و غموض.

وقد أغلق المحتجون في المتلوي الطرق وأحرقوا إطارات السيارات مطالبين بوظائف عقب إعلان نتائج الاختبار للالتحاق بوظائف في شركة فوسفات قفصة المملوكة للدولة واشتبكوا مع قوات الشرطة التي لاحقتهم في شوارع البلدة.

وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين المطالبين بفرص عمل في بلدة المتلوي جنوب البلاد ومنطقة الحوض الغنية بالفوسفات وذلك بعد أيام قليلة من احتجاجات ضد ارتفاع الأسعار و ميزانية التقشف وفرض ضرائب جديدة.

و قال أحد سكان "الوضع محتقن في المتلوي وهناك شعور بالظلم والتهميش عقب مناظرة اختبار التعيين الذي يشوبها الغموض في شركة فوسفات قفصة"،حيث تعد بلدة المتلوي جنوب البلاد في منطقة الحوض غنية بالفوسفات.

يشار إلى أن معدلالبطالة في تونس 15.6% حيث يتضمن ذلك 30% في صفوف الشبان، ويبلغ عدد العاطلين عن العمل في تونس حوالي 650 ألف شخص من بينهم نحو 250 ألفا من خريجي الجامعات.