حقق الدولي البولوني روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، رقما مميزا بعد هدفيه في انتصار فريقه على فيردر بريمن

بنتيجة (4-2) بالمباراة التي جمعتهما أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 19 من البطولة المحلية "البوندسليغا".

ووصل عدد أهداف ليفاندوفسكي إلى 94 هدفا بعد 114 مباراة في البطولة الألمانية مع النادي الفريق "البافاري" ليتخطى الهولندي آريين روبن (93) ويصبح أفضل هداف أجنبي في تاريخ البايرن وفقا لما نشره الموقع الرسمي "للبوندسليغا".

وكان ليفاندوفسكي قد حطم رقم البيروفي كلاوديو بيزارو، مهاجم بايرن السابق (87 هدفا) في وقت سابق من هذا الموسم، ولكن يبقى الأخير أفضل هداف أجنبي في "البوندسليغا" بشكل عام برصيد 191 هدفا مقابل 168 للدولي البولندي.