يتواصل إغلاق المؤسسات الفدرالية الأمريكية، لليوم الثالث، بسبب عدم توصل الكونغرس الأمريكي أمس الأحد إلى اتفاق ينهي أزمة إغلاق مؤسسات الحكومة الاتحادية ، وذلك بتأجيل التصويت حتى ظهر اليوم الإثنين.

ويلازم مئات الآلاف من موظفي المؤسسات الأمريكية بيوتهم بدون راتب بسبب أزمة شلل المؤسسات الفدرالية، رغم إعلان قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي إحراز تقدم على خط المفاوضات نهاية الأسبوع الماضي.

وكان ترامب دعا ، صباح أمس الأحد، قادة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الى إدراج تعديل اجرائي على قوانين المجلس بما يسمح بتمرير الموازنة بموجب تصويت بالاغلبية البسيطة (النصف+1) أي أغلبية 51 صوتا ضمن خياراتهم.

يُذكر أن المؤسسات الفدرالية الأمريكية قد أصيبت بشلل جزئي، في سابقة منذ 2013 ، جراء فشل مجلس الشيوخ في إقرار موازنة 2018 رغم المفاوضات المكثفة بين الجمهوريين والديمقراطيين.