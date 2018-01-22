في تصريح له لإحدى الحصص الرياضية لقناة “تي.أف.1” الفرنسية، أكد حسام عوار، نجم أولمبيك ليون الفرنسي الذي ينحدر من أصول جزائرية أنه يطمح لتمثيل منتخب فرنسا في المستقبل.

وقال عوار في هذا الصدد “هدفي على المدى البعيد هو الانضمام لمنتخب فرنسا، امل أن أنجح في ذلك كما أرغب في المشاركة في مسابقة كأس العالم."

يذكر إلى أن رابح ماجر، مدرب”الخضر”، أكد في وقت سابق أنه يخطط لإقناع هذا الأخير بتمثيل منتخب الجزائر في المستقبل القريب.

وتألق عوار بشكل خاص خلال الموسم حيث شارك في 22 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى.