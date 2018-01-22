كشف وزير السكن عبد الوحيد طمار،اليوم الإثنين، بالعاصمة عن أزيد من 16 ألف وحدة سكنية بصيغتي الترقوي المدعم والسكن التساهمي عرفت تأخرا في الإنجاز عبر 46 ولاية.

وأكد طمار عند إشرافه على تسليم 122 اعتماد للمرقين العقاريين الجدد على أن القطاع يعمل على معالجة العراقيل المسجلة لإعادة إطلاق المشاريع المتأخرة، وتم إحصاء 270 مرقي أخل بالتزاماته و344 ورشة متوقفة

ومن بين العراقيل ذكر الوزير التماطل في إبرام عقود البيع حسب المخططات واستثمار أموال المكتتبين في مشاريع أخري إلى جانب هجر الورشات ودخول المكتتبين في نزاعات شائكة مع المرقين عبر أجهزة العدالة ومشاكل أخرى متعلقة بتصفية العقار.